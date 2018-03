Läuft es dank dieser Hilfsmittel jetzt besser? Victoria Swarovski (24) musste sich für ihr Let's Dance-Debüt in der Kennenlernshow heftige Kritik an ihren Moderationskünsten gefallen lassen. Viele Internet-User wünschten sich sogar ihre Vorgängerin Sylvie Meis (39) zurück. Davon ließ sich die neue Gastgeberin aber nicht beirren und führte gut gelaunt durch die zweite Tanzsause. Auf wohlorganisierte Spickzettel wollte die Österreicherin dann aber doch nicht verzichten!

Am vergangenen Freitag wirbelte Victoria nicht nur in ihrem weiß-silbernen Glitzerkleid über das Parkett, sondern hielt auch ihre Moderationskarten stets fest in der Hand. Bild liegen Fotos dieser Spickzettel vor, auf denen für die 24-Jährige detailliert der Ablauf der Tanzshow notiert wurde: kurzer Plausch mit den Kandidaten, Name des Tanzes, Überleitung zur Jury und ein Aufruf zum Telefonvoting. Dank dieser Infos führte die Kristallerbin deutlich sicherer durch den Abend als in der Woche zuvor.

Victoria selbst war mit ihrer zweiten Moderationsdarbietung auch deutlich zufriedener: "Diesmal ging es eindeutig besser, und darauf versuche ich jetzt aufzubauen. Es stellte sich schon während der Show ein gutes Gefühl bei mir ein, und ich war nicht ganz so angespannt. Ich konnte trotz des großen Drucks in der Livesituation mehr ich selbst sein", schilderte sie ihr Empfinden. Hattet auch ihr den Eindruck, dass sich Vici dieses Mal besser schlug? Stimmt im Voting ab!

Andreas Rentz/Getty Images Victoria Swarovski und Oliver Geissen bei "Let's Dance"

Andreas Rentz/Getty Images Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatorin

Andreas Rentz/Getty Images Oliver Geissen, Victoria Swarovski und die "Let's Dance"-Kandidaten

