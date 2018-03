Bei diesem Paar geht es den Kilos an den Kragen! Nach einer kurzen YouTube-Pause starten Maren (25) und Tobias Wolf (29) jetzt wieder so richtig durch – und das auch in Sachen Fitness und Ernährung. In seinen regelmäßigen Vlogs lässt das Influencer-Couple seine Fans an täglichen Workouts und gesunden Koch-Sessions teilhaben. Auch erste Body-Erfolge konnten die beiden damit bereits feiern, wie sie Promiflash bei der GLOW in Dortmund verrieten. "Also bei mir sind schon dreieinhalb Kilo gepurzelt", verkündete Maren stolz. Bei Tobias sind es sogar schon fünf!



