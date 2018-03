Ende November verkündeten Tennis-Ass Ana Ivanovic (30) und Fußballer Bastian Schweinsteiger (33) mit einem niedlichen Foto die frohe Nachricht: Das Sportler-Traumpaar bekommt das erste Kind! Nach der romantischen Traumhochzeit im Juli 2016 krönen die beiden Turteltauben mit ihrem Nachwuchs nun ihre Liebe. Bisher hielt sich Ana aber mit auffälligen Schwanger-Postings zurück, versteckte ihren Bauch immer ganz gekonnt unter ihrer Kleidung – bis jetzt!

Auf den neuesten Bildern scheint die Serbin ihr Bäuchlein nicht mehr kaschieren zu wollen. Am Wochenende beglückte die Tennis-Beauty deshalb ihre Fans mit zwei süßen Schnappschüssen auf Facebook. Im sportlichen Outfit lehnt Ana an einer Hauswand und strahlt in die Kamera. Unter ihrem Schal verbirgt sich ihr Bauch, der auf dem zweiten Foto viel besser zur Geltung kommt. In schicker Bluse lässt sich die Sportlerin frontal knipsen – und zeigt damit ihre schon beachtliche Wölbung. Wann das Kind genau kommen soll, haben die Bald-Eltern nicht verraten.

Verbergen kann die Brünette ihre Schwangerschaft nun aber definitiv nicht mehr. Und das will sie offenbar gar nicht – denn wer so schön schwanger ist, der will das auch mit der Welt teilen.

Facebook / Ana Ivanovic Ana Ivanovic, Tennisspielerin und Ehefrau von Bastian Schweinsteiger

Anzeige

Facebook / Ana Ivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic

Anzeige

Ana Ivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic kurz nach ihrer kirchlichen Trauung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de