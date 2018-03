Sie zieht schon wieder blank! Emily Ratajkowski (26) ist eines der freizügigsten Models in den sozialen Medien. Die "Gone Girl"-Darstellerin präsentiert sich gern mal oberkörperfrei oder mit superknappen Bikinis. Und wer denkt, die brünette Beauty fährt einen Gang in Sachen Nacktheit nach ihrer Hochzeit mit Sebastian Bear-McClard runter, der hat sich geirrt. Emily zeigte ihren Fans abermals ihre pralle Kehrseite!

Via Instagram teilte die Laufstegschönheit einen besonders heißen Schnappschuss mit ihren Supportern. Nur mit einem Tanga bekleidet, lässt sich die Neu-Ehefrau in ihrem Badezimmer ablichten. "Ich glaube nicht, dass du bereit für dieses Gelee bist", kommentiert die 26-Jährige ihr laszives Pic. Damit zitiert Emily den Song "Bootylicious" der Girlband Destiny's Child. Bei diesem runden Po fallen so einigen Usern fast die Augen aus dem Kopf: "Das ist ein hotter Body" oder "Wow, dein Körper ist perfekt!", kommentierten viele Bewunderer.

Mit ihren Reizen geizt das Mannequin auch als frischgebackene Wifey nicht. Ob nackt in der Badewanne zum Frühstück oder nur mit Händen bedeckte Brüste – der Schauspielerin ist nichts zu freizügig! Wie findet Emilys Nacktoffensive via Social Media? Stimmt ab!

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Instagram / emrata Emily Ratajkowski

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Schauspielerin

