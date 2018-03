Vergangenen Donnerstag fegten Charlotte Würdig (39) und Tanzprofi Valentin Lusin (31) zum ersten Mal nach dem großen Let's Dance-Kennenlernen gemeinsam über das TV-Parkett. Nachdem sie von der Jury für ihren Walzer dreimal mit acht Punkten belohnt wurden, ging es allerdings sofort wieder an die Arbeit. Wie hart das Duo trainiert, beweisen die beiden nun mit einem Schnappschuss von ihrer Verschnaufpause: Diesen besonders müden Moment teilte Charlotte jetzt mit ihren Followern!

"Unser Spa-Moment des Tages", betitelte die Moderatorin das Pausenfoto auf ihrem Instagram-Account. Darauf zu sehen: Sie und der "Let's Dance"-Neuling mit den Köpfen auf ihre Kaffeebecher gelehnt. Dieser Anblick schreit förmlich nach Erschöpfung! Doch ein Kommentar unter dem Bild zeigt: Nicht nur in diesem Team wird ordentlich für den Tanzsieg geackert. "Viel Spaß @charlottewuerdig @valentinlusin! So sah es bei uns letzte Woche aus", schrieb Tanzkonkurrenz und Ex-Bachelorette Jessica Paszka (27).

Dass das Training nicht ohne ist, bekommt die 39-Jährige momentan mit voller Wucht zu spüren: Bei einer Hebefigur à la Dirty Dancing kam der Frau von Rapper Sido (37) offenbar beinahe das Mittagessen wieder hoch. In ihrer Instagram-Story verriet Charlotte, wie speiübel ihr wurde. Was haltet ihr von Charlottes Schnappschuss? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Andreas Rentz/Getty Images Valentin Lusin und Charlotte Würdig, "Let's Dance"-Tanzpaar

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Charlotte Würdig & Valentin Lusin, "Let's Dance"-Tanzpaar

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Charlotte Würdig und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de