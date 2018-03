Wohl kaum ein Weltstar tritt so gerne mit seinen Fans in Verbindung wie Taylor Swift (28). Dabei ist TayTay auch immer für eine Überraschung gut. Besonders angetan haben es ihr aktuell offenbar die Eheschließungen ihrer Bewunderer. Erst kürzlich ließ sie einem Hochzeitspaar Blümchen zukommen. Jetzt gab es ein teures Fläschchen Schampus samt lieben Worten von der Popqueen an weitere frisch vermählte Supporter!

Wenn das mal nicht ein ganz besonderes Geschenk am schönsten Tag des Lebens war! Weil zwei Verliebte die Taylor-Songs "Welcome to New York" und "Love Story" in den Mittelpunkt ihrer Vermählung stellten, gab es als Dank Glückwünsche von der Interpretin selbst. "Gerüchte besagen, dass ihr meinen Song für eure Hochzeitsfeier benutzt, was mich superhappy macht!", stand auf einem handgeschriebenen Zettelchen, wie The New York Daily News berichtete. "Auf diesen wundervollen Tag eurer fortwährenden Liebesgeschichte!" Das Briefchen soll die Turteltäubchen gemeinsam mit einer Flasche des Champagners "Dom Pérignon" erreicht haben.

Die "Shake it off"-Interpretin scheint im Moment besonders romantisch eingestellt zu sein. Ob das wohl etwas mit ihrem eigenen Liebesleben zu tun hat? Schließlich schwebt Taylor selbst mit dem Schauspieler Joe Alwyn (27) auf Wolke sieben. So wurde bereits gemunkelt, dass die Blondine in ihrem Liebsten sogar Ehemann-Potenzial sehen würde.

Getty Images / Frederick M. Brown Taylor Swift bei den iHeartRadio Music Awards 2016

Theo Wargo / Getty Taylor Swift beim Z100 Jingle Ball

ROBYN BECK/ Getty Images Taylor Swift, Sängerin

