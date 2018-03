Wie die Zeit vergeht! Seit Ende November sind Sarah (26) und Dominic Harrison (26) superstolze Eltern von Töchterchen Mia Rose. Aktuell genießt die kleine Familie nun sogar ihren ersten richtigen Strandurlaub – denn für die Harrisons ging es vergangene Woche mit dem Flieger nach Dubai. Mit der arabischen Sonne lacht vor allem auch Mia Rose um die Wette! Jetzt zog Sarah auf ihrem Social-Media-Kanal ein erstes Fazit über die vergangenen vier Monate mit dem Wonneproppen.

Mia Roses 16. Woche auf der Welt feierte Sarah mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram. Darauf zu sehen: Sie selbst mit ihrer Mini-Wassernixe – im Hotel-Pool in Dubai. "Das tägliche Sprechen und Rumalbern mit Mia von Anfang an zeigt seine Wirkung. Sie ist so ein glückliches und zufriedenes Baby – übrigens ist sie gestern 16 Wochen alt geworden", schrieb die Youtube-Queen am Dienstag. Wie gut auch Mia die Zeit unter Palmen gefällt, beweist die Pool-Prinzessin mit einem besonders breiten Grinsen.

Mia Rose scheint tatsächlich absolut gar kein Zickenpotenzial in sich zu tragen! Immer wieder schwärmen Domi und Sarah von der Entspanntheit der kleinen Sonnenanbeterin. Noch nicht mal der anstrengende Flug zu ihrem allerersten Reiseziel konnte die gute Laune der niedlichen Maus trüben.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic Harrison, Sarah Harrison und ihr Töchterchen Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison in Dubai

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison

