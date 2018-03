Der "Shape of Me"-Sänger Ed Sheeran (27) und Mutter Erde scheinen auf Kriegsfuß zu stehen! Erst kürzlich musste ein Konzert von ihm zum Schutz einer lokalen Vogelpopulation abgesagt werden, dann gab es Kritik einer "Baumschutzgruppe", denn 100 Bäume müssten für seinen geplanten Gig in Düsseldorf umgepflanzt oder gar gefällt werden. Jetzt macht ihm eine seltene Molchgattung sogar einen Strich durch seine Hochzeitspläne!

Ed und seine Kindheitsliebe Cherry Seaborn (25) haben sich Ende letzten Jahres verlobt. Der beste Freund von US-Sternchen Taylor Swift (28) hat ausgefallene Pläne für seine Hochzeitszeremonie. So privat, wie möglich soll es sein. Darum möchte sich der Sänger eine eigene Kapelle im Garten seines Anwesens in England bauen, berichtete die Sun. Diese Pläne hat er ohne die beeindruckend große Population einer seltenen Molchart gemacht, die es sich in seinem Gartenteich gemütlich gemacht hat. Naturschützer sind alarmiert, sie fordern ein ökologisches Gutachten. Der Brite zeige sich jedoch nicht wirklich kooperativ, wie einer der Kritiker behauptet. Ed missachte die lokale Ökologie vollkommen.

Laut Daily Mail wird die kleine Kirche für circa 24 Menschen Platz bieten, der Kirchturm soll übrigens stolze zehn Meter messen. Der tätowierte Rotschopf holte sich übrigens die Crème de la Crème der Architekten: Keine Geringeren als die Planer des Windsor Castles wurden beauftragt, Eds Kapellenträume wahr werden zu lassen.

FatPapSlim / Splash News Ed Sheeran und Cherry Seaborn in London

Anzeige

Instagram / teddysphotos Ed Sheerans Verlobungs-Post

Anzeige

Dan Jackman/WENN Ed Sheeran in der "Today"-Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de