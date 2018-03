Große Liebe bei Millie Bobby Brown (14)! Erst am Valentinstag machte die Stranger Things-Darstellerin ihre Beziehung zu musical.ly-Star Jacob Sartorius (15) öffentlich. Seitdem posten die Turteltauben ein verliebtes Pic nach dem anderen. Auf Instagram veröffentlichte die 14-Jährige jetzt sogar einen Clip, in dem die beiden Jacobs Song "Nothin With You" singen. In dem Lied geht es darum, dass zwei Verliebte lieber Zeit gemeinsam auf der Couch verbringen, als etwas zu unternehmen. Die romantische Message scheint auch auf Millie und ihren Schatz zuzutreffen.



