Eine neue Runde im Rosenkrieg zwischen Muskel-Millionär Bastian Yotta (41) und seiner Ex, dem It-Girl Natalia Osada (27), ist eingeleitet! Nachdem die blonde Beauty verkündete, es wundere sie nicht, dass Basti von einer Freundin betrogen wurde, schießt der jetzt zurück. In seiner Insta-Story spricht er ziemlich uncharmant die Schönheits-OPs von Natalia an: "Übrigens: Deine Lippen passen supergut zu den Zähnen. Normalerweise gibt es ja ein Sprichwort: Die Spatzen einfach pfeifen lassen. In deinem Fall, liebe Natalia: Die Pferde einfach wiehern lassen."



