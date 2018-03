Die Familie bleibt auf dem Teppich! Liev Schreiber (50) und Naomi Watts (49) gaben Ende September 2016 ihr Liebeaus bekannt. Aus ihrer Beziehung gingen die beiden Söhne Alexander Pete (10) und Samuel Kai (9) hervor. Das einstige Hollywood-Traumpaar ist aber der beste Beweis dafür, das nach einer Trennung kein böses Blut fließen muss – die Familienmitglieder unterstützen sich gegenseitig. Nun begleiteten Lievs Söhne ihn auf eine Premiere!

Zusammen mit seinem wohl größten Support lief der "X-Men Origins: Wolverine"-Darsteller mit seinen beiden Kids über den roten Teppich. Zu der Premiere von "Isle of Dogs" im New York Screening Metropolitan Museum of Art zeigte sich das Trio als süßes Familiengespann. Total entspannt in Jeans und lässigen Jacken posierten seine Jungs wie die Großen. Total happy grinsten die Schreiber-Boys um die Wette und stahlen Schauspielgrößen wie Tilda Swinton (57) oder Jeff Goldblum (65) bei der Veranstaltung die Show.

Das ist auch nicht das erste Mal, dass der Vollblut-Daddy seine beiden Schätze als Unterstützung mit auf den Red Carpet nimmt. Bereits im vergangenen Jahr begleitete Lievs jüngster Spross ihn zur Emmy-Verleihung. Damals wirkte der kleine Knirps allerdings noch viel unsicherer und klammerte sich immer wieder Hilfe suchend an seinen Vater.

Laura Cavanaugh/Getty Images Liev Schreiber und Naomi Watts mit ihren Söhnen auf der "Pan"-Premiere 2015

Janet Mayer / Splash News Liev Schreiber mit seinen Söhnen Samuel Kai und Alexander Pete

Adriana M. Barraza/WENN.com Schauspieler Liev Schreiber mit seinem Sohn Samuel Kai bei den Emmy Awards

