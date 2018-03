Als Tänzerin habe sie brilliert, sich als Moderatorin aber blamiert – Victoria Swarovski (24) kann es den RTL-Zuschauern einfach nicht recht machen. Nachdem sie sich 2016 selbst den begehrten Titel des "Dancing Stars" krallte, führt sie jetzt an der Seite von Daniel Hartwich (39) durch die freitagabendlichen Let's Dance-Sendungen. Als Moderatorin der Show konnte der Spross der Edelstein-Dynastie seine beliebte Vorgängerin Sylvie Meis (39) bisher noch nicht überfunkeln – doch allen Negativschlagzeilen zum Trotz bleibt die schöne Österreicherin positiv und freut sich schon auf die kommende Folge.

Sie strahlte, sie winkte, sie verteilte eifrige Küsse. Jungmoderatorin Victoria versuchte wirklich alles, um das Publikum für sich zu begeistern – so richtig gelang es ihr noch nicht. Die 24-Jährige scheint sich von dem Shitstorm nach ihrem Moderationsdebüt aber nicht beirren zu lassen, wie eine Instagram-Story aus ihrem Kölner Hotelzimmer zeigt: "Ich bin zurück in meinem zweiten Zuhause, denn morgen geht es wieder los mit der Vorbesprechung für Freitag. Ich freue mich auf dich, Daniel", flötete sie in Richtung ihres Co-Moderators. Denn am kommenden Freitag wird Victoria wieder ihren Standardsatz von sich geben: "Liebe Jury, die Punkte bitte!"

Einige Fans der RTL-Tanzshow wünschen sich mittlerweile allerdings ein anderes Moderationsduo.

Vorige Woche hatte die Grippewelle Daniel erwischt, weswegen er von Talkshow-Legende Oliver Geissen (48) vertreten wurde. An diesem Freitag wird er an Vicis Seite wieder für Lacher im Studio sorgen – doch jetzt hätten manche Zuschauer lieber, dass die beiden kecken Männer die Show moderieren.



Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Andreas Rentz/Getty Images Victoria Swarovski und Oliver Geissen bei "Let's Dance"

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatorin

Anzeige

MG RTL D / Nadine Dilly Victoria Swarovski und Daniel Hartwich, "Let's Dance"-Moderatoren

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de