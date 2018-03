Kein fulminanter Auftakt für "Start Up!". Mit seiner neuen Show will Carsten Maschmeyer (58) nicht nur einen Nachwuchs-Gründer finden, mit dem er gemeinsam ein Unternehmen aufbaut, sondern auch ein großes Publikum begeistern – ähnlich, wie es bei Die Höhle der Löwen bereits seit vier Staffeln funktioniert. Doch dieser Plan ging zumindest bei der ersten Ausgabe des Formats nicht auf: Die Zuschauerzahlen blieben weit hinter den Erwartungen zurück.

Die Sendung, die am Mittwochabend knapp drei Stunden lang über die Bildschirme flimmerte, fesselte nur etwas mehr als eine Million Menschen, wie DWDL berichtet. Beim Gesamtpublikum entsprechen die 1,09 Millionen Zuschauer einem Marktanteil von 4,2 Prozent. Immerhin einen kleinen Erfolg erzielte der Format-Neuling bei den 14- bis 49-Jährigen: Mit 8,1 Prozent Marktanteil (690.000 Zuschauer) kam "Start Up!" auf den Schnitt, den Sat.1 in den ersten zwei Monaten des Jahres immer erreichen konnte. Zum Vergleich: In der direkten TV-Konkurrenz zog Mario Barth 1,7 Millionen junge Zuschauer (17,1 Prozent Marktanteil) und insgesamt 3,49 Millionen vor die Fernseher.

Nun warten noch sieben weitere "Start Up!"-Folgen auf mehr Zuschauer. Ob sich das Format doch noch zum Publikumsliebling entwickeln kann, wie es VOX mit "Die Höhle der Löwen" gelang? Seit der dritten Staffel ist Carsten Maschmeyer dort neben Judith Williams (45) und anderen Unternehmern als Investor dabei. Zuletzt durften sich die Löwen über Traumquoten freuen, aktuell können sich Gründungswillige mit ihren Ideen sogar bereits für die fünfte Staffel bewerben.

SAT.1/Claudius Pflug Dr. Klaus Schieble, Carsten Maschmeyer, Lea Lange und Matthew Mockridge, "Start Up!"-Experten

Anzeige

Getty Images Mario Barth beim RTL Spendenmarathon in Köln

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de