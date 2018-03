Raufen sie sich noch mal zusammen? Erst vor ein paar Monaten trennten sich Jennifer Lawrence (27) und Darren Aronofsky (49). Aber dem Regisseur weint die Schauspielerin anscheinend schon keine Träne mehr nach. Ein Insider plauderte jetzt aus, dass das Herz der Blondine für einen anderen Mann schlage – und der ist kein Unbekannter in Hollywood. Jennifer will ihren Exfreund Nicholas Hoult (28) zurückgewinnen!

Jennifer und Nicholas lernten sich 2011 bei Dreharbeiten vom Film "X-Men: Erste Entscheidung" kennen und lieben – trennten sich aber drei Jahre später endgültig. Nun habe J.Law erkannt, dass der Schauspieler der Einzige für sie ist. "Sie beschreibt Nicholas noch immer als 'die Liebe meines Lebens'", verriet eine Quelle gegenüber Life & Style. Jennifer habe ihn gebeten, ihr noch eine letzte Chance zu geben. Angeblich sei es zwischen den einstigen Turteltauben auch zu einem heimlichen Treffen in Jennifers Haus gekommen, als Nicholas neue Freundin, Model Bryana Holly, bei einem Fotoshooting gewesen sei.

"Sie hatten ein emotionales Gespräch. Nicholas bat Jen, ihm ein wenig Zeit zu geben, darüber nachzudenken und dann zu entscheiden, ob er es noch einmal versuchen will", so der Informant. Für Jennifer könnte es im Kampf um ihren Ex allerdings schlecht stehen: Nicholas Liebste Bryana soll schwanger sein, wie Daily Mail erst vor Kurzem mit angeblichen Babybauch-Pics berichtete.

AdMedia / Splash News Jennifer Lawrence bei einem Filmfestival in Toronto

Anzeige

WENN Jennifer Lawrence und Nicholas Hoult

Anzeige

Stefania D'Alessandro / Getty Images ; Alexander Tamargo / Getty Images Nicholas Hoult und Bryana Holly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de