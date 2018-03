Das harte Training zahlt sich aus! Bei Barbara Meier (31) dreht sich im Moment alles ums Tanzen: Für eine perfekte Let's Dance-Performance gibt sie bei den Proben mit Profitänzer Sergiu Luca (35) Vollgas. Doch das tägliche Work-out wirkt sich nicht nur auf ihr Rhythmusgefühl aus: Auch der Speiseplan des Models hat sich drastisch verändert. Barbara muss jetzt endlich keine Kalorien mehr zählen!

Um genügend Energie für das tägliche Training zu sammeln, haut Barbara beim Essen aktuell so richtig rein. "Meine Mahlzeiten enthalten jetzt viel mehr Kohlenhydrate, Pasta und Brot zum Beispiel. Trotzdem verliere ich wenig Fett und bekomme stattdessen neue Muskeln", verrät sie im B.Z.-Interview. Trotzdem purzeln bei der 31-Jährigen mächtig die Kilos: "Tatsächlich habe ich schon ein wenig abgenommen, obwohl ich momentan so viel esse wie schon lange nicht mehr."

Seit 2007 muss Barbara penibel auf ihr Gewicht achten: Nach ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel startete die Rothaarige als professionelles Mannequin so richtig durch. Da ihr durchtrainierter Körper daher ihr Kapital ist, hält sich die Laufsteg-Beauty für gewöhnlich an einen strikten Ernährungsplan.

Andreas Rentz / Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca, "Let's Dance"-Tanzpaar

Instagram / barbarameier Barbara Meier und Sergiu Luca

Gareth Cattermole/Getty Images Barbara Meier bei der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin 2011

