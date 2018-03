Süßer Lisa und Lena-Support für die kritikgeplagten Lochis! Roman (18) und Heiko Lochmann (18) legten einen Let's Dance-Fehlstart hin: In der ersten Live-Show ertanzten die Webstars magere 15 beziehungsweise 12 Punkte – also höchstens die Hälfte der möglichen Top-Wertung! Umso fester drücken ihre blonden Netz-Kolleginnen den YouTube-Kämpfern die Daumen. "Die werden die Bühne rocken, machen die so ja auch schon!", versicherten die 15-jährigen Musical.ly-Stars Promiflash auf der GLOW-Convention 2018 in Dortmund. Und in der Tat: Die Lochis haben auf ihren großen Touren jede Menge Erfahrung in Sachen Publikumsbegeisterung gesammelt – nun müssen sie nur noch mit Tanzleistung auf dem Parkett glänzen!



