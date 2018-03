Supersüße Alltagsromantik! Schon über ein Jahr ist das Bachelor-Traumpaar Sebastian Pannek (31) und Clea-Lacy Juhn (26) überglücklich miteinander. Seitdem Sebi seiner Liebsten 2017 seine letzte Rose überreichte, sind die beiden unzertrennlich – zeigen sich immer wieder turtelnd in der Öffentlichkeit. Doch was ist bloß das Beziehungsgeheimrezept der beiden? Ein Clip in Sebastians Instagram-Story outet ihn jetzt als richtigen Romantiker: Bei einem Kaffee-Date bastelte er ein kleines Herz aus dem Papp-Hitzeschutz seines Kaffeebechers.



