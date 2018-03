Ob er da überhaupt noch eine Chance hat? Steffen Henssler (45) fordert in seiner Samstagabendshow Schlag den Henssler wieder zum Wettkampf auf. Die letzten Male konnte der Starkoch diesen immer gewinnen, sodass sein heutiger Gegner nun eine Million Euro gewinnen kann. Doch der Starkoch hat heute ganz offensichtlich kein leichtes Spiel vor sich: Sein Kontrahent Xabier könnte den Sieg schon in der Tasche haben!

Als Lehrer für Mathematik und Sport ist er mit allen Wassern gewaschen. Der Würzburger ist nicht nur schlau, sondern auch verdammt sportlich: Er stemmt leidenschaftlich gerne Gewichte im Gym, klettert regelmäßig mit seiner Ehefrau und spielt Badminton mit Freunden. Sogar in der Juniorennationalmannschaft der deutschen Wasserballer betätigte sich der fitte Bewerber um die Million. Was genau er mit dem möglichen Preisgeld machen will, wisse Xabier jedoch noch nicht.

Ob der Hamburger Gourmet da in seinem von Stefan Raab (51) übernommenen Format weiterhin erfolgreich bleiben kann? Die ersten beiden Spiele musste Steffen bereits an den Herausforderer abgeben. Was meint ihr? Stimmt in der Umfrage ab.

