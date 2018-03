Die Zeit bei The Biggest Loser machte sie unzertrennlich! Christos und Shirin schwitzen im TV momentan noch für ein gesünderes Leben – die Dreharbeiten für die Abnehm-Show sind aber längst beendet. Auch zurück in Deutschland halten die beiden Frohnaturen noch Kontakt und verbrachten jetzt sogar ein Wochenende miteinander! Christos hat Promiflash verraten, wie gut er und Shirin sich wirklich verstehen.

"Shirin und ich sind wie große Schwester und kleiner Bruder", erzählte der Strahlemann im Promiflash-Interview. Er und Shirin hätten die Zeit einfach genossen, zusammen gegessen und gemeinsam im Fitnessstudio trainiert. "Wir haben dieselben Interessen, dieselbe Ansichtsweise, sind immer ehrlich zueinander gewesen und das ist in einer Freundschaft das Allerwichtigste", schwärmte Christos. Die Powerfrau sei für ihn die beste Freundin und die große Schwester, die er nie hatte. Der 23-Jährige ist sich sicher: Das war nicht das letzte gemeinsame Wochenende mit Shirin! "So viele Lachanfälle an einem Wochenende lassen mich, glaube ich, zehn Jahre später sterben", scherzte er.

Nicht nur in der Zahnärztin hat Christos dank "The Biggest Loser" einen Freund fürs Leben gefunden. Auch sein Mitstreiter Benny und Coach Ramin Abtin (45) sind dem Baden-Württemberger ans Herz gewachsen. "Würde es dich nicht geben, würde es vielleicht heute gar keinen Christos geben", schwärmte der YouTuber erst vor Kurzem bei Instagram von dem Fitnesstrainer.

Wie es für Christos und Shirin bei "The Biggest Loser" weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr bei Sat.1.

Instagram / thebiggestloser_christos Christos Christodoulou, "The Biggest Loser"-Kandidat

SAT.1 Shirin auf der Waage bei "The Biggest Loser"

Instagram / thebiggestloser_christos Ramin Abtin und Christos Christodoulou bei "The Biggest Loser"

