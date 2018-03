Hat Jennifer Frankhauser (25) etwa ihren Mister Right gefunden? Die Dschungelcamp-Gewinnerin 2018 war am Freitag auf Clubtour in Wien unterwegs. Erst kürzlich hatte die Singlefrau verkündet, dass sie Lust aufs Heiraten hätte – und nun machte ihr ein Fan tatsächlich einen Antrag, wie sie via Instagram-Story festhielt. Ob das wirklich eine Option für die 25-Jährige wäre, verriet sie Promiflash im Interview: "Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ein Fan ist ja eigentlich nichts Negatives. Wenn mich jemand gut findet."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de