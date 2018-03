Er ist erfolgreich, charmant, sympathisch – und immer noch Single! Nachdem die Ehe von Pietro Lombardi (25) und Sarah Lombardi (25) 2016 recht dramatisch in die Brüche ging, schreiten die Ex-Partner derzeit ohne festen Partner an der Seite durchs Leben. Während es bei Sarah Gerüchte über den einen oder anderen Flirt gibt, wurde es um Pietros Liebesleben extrem ruhig. Jetzt verriet der "Señorita"-Sänger Promiflash, warum es mit einer neuen Beziehung einfach nicht klappen will!

Promiflash traf Pietro beim Milka Oster-Brunch in Hamburg und plauderte mit dem Sänger über seine erschwerte Traumfrausuche. Dabei stehe ihm vor allem der Medienrummel um die eigene Person im Wege. Denn auch wenn zahlreiche Frauen Schlange stehen würden, sei es gar nicht so leicht, abzuschätzen, welche Dame nun wirklich ernste Absichten habe: "Wer will mich ohne den Namen 'Pietro', den man kennt? Wer will den Menschen dahinter – und nicht diese Figur?", hinterfragte der Musiker nachdenklich. "Nicht, dass ich eine Figur bin – im Sinne, dass ich mich verstelle, sondern: Wer würde mich auch nehmen ohne die Öffentlichkeit? Und das wären dann viel, viel weniger als jetzt gerade aktuell!"

Ein Problem, das auch seine Ex kennt: Sarah erklärte Promiflash in der Vergangenheit ebenfalls, dass das Leben im Scheinwerferlicht nicht die beste Voraussetzung für eine neue Liebe sei.

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim Milka Osterbrunch in Hamburg

Anzeige

Mathis Wienand / Getty Images Sarah und Pietro Lombardi, Ex-Paar

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim Milka Osterbrunch in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de