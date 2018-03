Was für ein tolles Paar! Michael Bublé (42) und Luisana Lopilato (30) sind seit acht Jahren verheiratet. 2013 konnten sie sich über die Geburt von Söhnchen Noah (4) freuen, drei Jahre später erblickte sein Bruder Elias (2) das Licht der Welt. Anfang Februar verkündeten sie eine freudige Nachricht – das Pärchen erwartet sein drittes Kind. Nun präsentierten sich Luisana und Michael zum ersten Mal nach den Schwanger-News überglücklich auf dem Red Carpet!

So strahlen nur werdende Eltern: Vergangenen Sonntag präsentierte das Model zum ersten Mal seine wachsende Murmel der Öffentlichkeit. Zusammen mit ihrem Mann flanierte sie über den roten Teppich der Juno Awards in Vancouver, Kanada. In einem schwarzen Glitzerfummel und mit deutlich erkennbarer Babykugel verzauberte die 30-Jährige an diesem Abend mit Sicherheit nicht nur ihren Mann. Nach zwei Söhnen soll das Turtel-Duo nun eine Tochter erwarten.

Derzeit könnte es für das Couple nicht besser Laufen. Nach zahlreichen Chemotherapien und Operationen konnte die Schauspielerin im letzten Jahr die Genesung ihres Erst­ge­bo­re­nen bestätigen. Bei ihrem Söhnchen Noah wurde 2016 Leberkrebs diagnostiziert, doch inzwischen sei er geheilt und müsse nur noch für Check-ups zu seinen Ärzten gehen. "Gott sei Dank, meinem Sohn geht es gut", erzählte die gebürtige Argentinierin erleichtert.

MARK RALSTON/AFP/Getty Images Michael Bublé und seine Frau Luisana Lopilato

Phillip Chin/Getty Images Michael Bublé und seine Frau Luisana Lopilato

Splash News Michael Bublé und Luisana Lopilato bei der Madrid Fashion Week

