Mama trägt die teuersten Designer regelmäßig auf Red Carpets und im TV. Irgendwie ein bisschen klar, dass die Kids von Gwen Stefani (48) große Fans von großen Labels sind. Eine Marke hat es Zuma Rossdale (9) und Kingston Rossdale (11) aber besonders angetan. Das hielt die US-Sängerin jetzt in ihrer Instagram-Story fest: "Gucci, wo auch immer du bist: Meine Kinder sind krasse Fans. Das ist der Kuchen, den Zuma gemacht hat und King hat eine Schüssel gemacht. Was ist hier los?" Sowohl Torte als auch Schüssel sind in die Gucci-Farben Schwarz, Rot und Grün getaucht. Und auch der Schriftzug prangt fett auf den kreativen Projekten der Promi-Kids.



