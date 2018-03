Als frischgebackene Mama stellt sich auch Reality-TV-Star Kylie Jenner (20) ganz normale Mama-Fragen: "Wann kann ich endlich wieder ausschlafen?", "Wird ihr erstes Wort 'Beauty-Palette' sein?" oder "Wie viele Tage noch, bis ich meinen Traumkörper zurück habe?" Letztere beantwortete sich Kylie jetzt selbst via Social Media. Die klare Antwort, die ihre Fans begeistert: Die Kosmetik-Unternehmerin ist verdammt dicht dran am Hammer-After-Baby-Body!

Der Snapchat-Clip, den die Schwester von Kim Kardashian (37) jetzt teilte, ist knapp, aber aussagefähig: Kylie zoomt in einen Spiegel, der hinter ihrem Herd angebracht ist. Dabei rücken vor allem Po und Bauch in den Fokus der Linse. Kylies Kehrseite ist mindestens so knackig wie vor der Geburt ihrer ersten Tochter! Und wie sieht's mit dem Bauch aus? Schließlich beherbergte der bis zum 1. Februar noch die kleine Stormi Webster. Knapp zwei Monate nach der Entbindung kann sich Kylies After-Baby-Bauch wirklich sehen lassen. Nur eine minimale Wölbung ist zu erkennen, von Speckröllchen keine Spur.

Ob diese Traumfigur ihrem Alter, hartem Training oder doch einer Beauty-OP geschuldet ist? Angeblich soll sich die 20-Jährige bereits kurz nach der Geburt allerhand Gedanken zu Fettabsaugungen und weiteren Eingriffen gemacht haben. Was haltet ihr von Kylies After-Baby-Body? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Snapchat / KylizzleMyNizzl Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / heathersanders_ Heather Sanders und Kylie Jenner auf ihrer Baby-Party

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

