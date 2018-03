Eineinhalb Jahre sind Angelina Jolie (42) und Brad Pitt (54) mittlerweile offiziell getrennt. Nicht nur die Fans des Hollywood-Traumpaars erschütterte diese Nachricht damals sehr, besonders ihre sechs Kinder standen danach vor den Trümmern ihrer Familie. Während ihrem Papa schon länger eine Rückkehr zu Ex-Frau Jennifer Aniston (49) angedichtet wird, ist angeblich auch Angi wieder aktiv auf der Suche. Doch das soll Shiloh (11), Maddox (16) und den anderen Kids ein Dorn im Auge sein.

"Angelinas Kinder sind enttäuscht, dass ihre Mutter jetzt datet", berichtete ein Insider Hollywood Life. Angelina habe bisher noch keinen neuen Partner mit nach Hause gebracht und achte darauf, ihre Kids von den Schlagzeilen fernzuhalten. Das hat einen konkreten Grund, weiß die Quelle: "Die jüngeren Kinder hatten noch lange gehofft, dass Mutter und Vater wieder zusammenkommen. Die Älteren wissen, was los ist, und das macht sie traurig." Am liebsten hätten sie wohl alle einfach Papa Brad zurück.

Angelina sieht es gar nicht gern, dass ihre Kinder sich mit dem Thema befassen. Sie wolle ihren Sprösslingen natürlich keinen neuen Mann vorsetzen, der die Rolle von Brad übernimmt. Sie hat auch Sorge, was ihr Ex über seinen Nachfolger sagen oder denken könnte: "Sie will nicht, dass Brad sowas weiß oder über ihr Single-Leben urteilen könnte."

STR / Freier Fotograf Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren Kindern Zahara und Maddox 2006 in Mumbai

Anzeige

StClair/Massie/Splash News Angelina Jolie, Brad Pitt und die Kinder in New Orleans

Anzeige

TORU YAMANAKA / AFP / Getty Images Angelina Jolie, Brad Pitt und ihre sechs Kinder am Flughafen in Tokio, 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de