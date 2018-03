Super happy und sexy – so zeigte sich Cheyenne Pahde (23) auf einem Foto, das sie mit ihren Followern teilte. Der heiße Schnappschuss entstand vor wenigen Wochen während einer Auszeit im sonnigen Dubai. Dass die Schauspielerin dort nicht alleine ihren Urlaub verbrachte, liegt auf der Hand: Schließlich konnte sie diese Aufnahme unmöglich selbst gemacht haben. Doch wer betätigte dann den Auslöser?

Hat sie etwa einen neuen Freund? Im Interview mit der Bild brachte Marie Schmidt-Darstellerin nun Licht ins Dunkel: Bei dem Fotografen des Pics handle es sich um die große Liebe ihres Lebens. Wer jetzt glaubt, der Alles was zählt-Star sei frisch vergeben, irrt sich allerdings – denn die 23-Jährige meint ihren Vater. Das Duo habe einen gemeinsamen Trip in die glitzernde Metropole unternommen und dort Freunde der Familie besucht. Außer ihrem Papa gibt es zur Zeit keinen besonderen Mann in ihrem Leben: "Ich bin aktuell Single", so die Beauty. Sie scheint es offensichtlich auch nicht besonders eilig zu haben, ihren Status in naher Zukunft zu ändern. Denn auch ohne Romanze sei sie mit ihrem derzeitigen Leben glücklich, verriet sie – und ergänzte: "Aber wenn es anders kommt, freue ich mich natürlich auch."

Im Februar vergangenen Jahres gab der Serienstar die Trennung von ihrem Freund Daniel Engelbrecht (27) bekannt. Die Beziehung der beiden hielt knapp ein Jahr, seitdem ist die Blondine offiziell solo.

Instagram / cheyennepahde Cheyenne Pahde im Dubai-Urlaub

Instagram / cheyennepahde Cheyenne Pahde

Instagram/ engel1190 Cheyenne Pahde und Daniel Engelbrecht im Urlaub auf Formentera

