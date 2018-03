Ist er es wirklich? Rapper Kanye West (40) ist nicht gerade als Strahlemann bekannt. Auf den meisten Schnappschüssen der Paparazzi schaut der Mann von Kim Kardashian (37) eher finster drein. Doch seit der Geburt seiner Tochter Chicago zeigt sich der stolze Papa immer häufiger fröhlich grinsend in der Öffentlichkeit. Doch das ist längst nicht alles: Der Musiker hat sich auch optisch ziemlich verändert!

Ganz offensichtlich hat Kanye es sich in den letzten Monaten ziemlich gut gehen lassen. Unter seinen weiten Klamotten versteckt der dreifache Vater nämlich eine kleine für ihn untypische Plauze. Hat er sich während der Schwangerschaft der Leihmutter etwa ein paar Extrapfunde angefuttert? Oder kommt er wegen des niedlichen Familienzuwachses nicht mehr zum Trainieren? Auch sein Haarstyling wirkt zunächst etwas befremdlich. Statt der bekannten kurz geschorenen, schwarzen Haarpracht leuchten nun kleine, blonde und pinke Locken auf dem Kopf des 40-Jährigen. Ist das ein Fashion-Statement oder doch das Ergebnis eines Missgeschicks beim letzten Friseurbesuch?

Vielleicht wollte er sich ja auch nur der bis vor Kurzem pinken Mähne seiner Frau anpassen – allerdings erstrahlt die mittlerweile wieder in Wasserstoffblond. Es ist nicht das erste Mal, dass Kanye sich so farbenfroh zeigt. Schon im Dezember 2016 färbte der Sänger sein Haar in grellen Pastellfarben.

All Access Photo / Splash News Kanye West vor der Gagosian Galerie in Beverly Hills

Splash News Kim Kardashian mit pinken Haaren in Japan

Neilson Barnard / Getty Kim Kardashian bei der LACMA Art + Film Gala

