Was für ein seltener Anblick! Paparazzi lichteten Kanye West (40) vor der Galerie von Kunsthändler Larry Gagosian in Beverly Hills ab. An sich nichts Besonderes, wäre da nicht der überaus glückliche Ausdruck auf dem Gesicht des Musikers. Mit breitem Grinsen ließ sich Kanye von den Fotografen knipsen. Sonst stapft der 40-Jährige in der Regel mit ernster Miene durchs Leben. Ob sein neugeborenes Töchterchen Chicago für die gute Stimmung sorgt?



