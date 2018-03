Da macht sich wer bemerkbar! Für Hana Nitsche (32) läuft es im Moment richtig rund. Direkt mit zwei Hammer-Nachrichten machte die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin in der letzten Zeit auf sich aufmerksam: Hana hatte sich nicht nur mit ihrem amerikanischen Freund Chris verlobt, sie verkündete auch ihre Schwangerschaft. Nun gab die schöne Brünette auf ihrem Social-Media-Kanal ein zuckersüßes Update aus ihrer 19. Schwangerschaftswoche!

Die Vorfreude könnte wohl nicht größer sein: In seiner Instagram-Story postete das Model einen niedlichen Schnappschuss von ihrer kleinen, Fünf-Monats-Baby-Kugel. Besonders putzig: Hanas Hündchen betrachtete den Bauch ganz gespannt. Dazu schrieb die Schönheit an den Vierbeiner gerichtet: "Checkst du gerade deinen kleinen Bruder/deine kleine Schwester ab?" Und auch eine aufregende Neuigkeit wollte Hana ihren Followern nicht vorenthalten: "Hallo, Woche 19! Ich fühle die ersten kleinen Tritte!"

Von Mama-Zweifeln ist hier wohl so gar keine Spur mehr! Erst kürzlich verriet Hana nämlich, dass sie die Schwanger-News im ersten Moment etwas aus der Bahn geworfen hätten: "Man macht sich dann alle möglichen, verrückten Gedanken!", erzählte sie in einem Interview.

Instagram / hananitsche Hana Nitsches Bauch und Hund

Promiflash Hana Nitsche mit Babybauch

Instagram / hananitsche Hana Nitsche

