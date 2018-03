Seit Monaten steht die Beziehung von Cheryl Cole (34) und ihrem Freund Liam Payne (24) im Fokus der Öffentlichkeit. Immer wieder kursieren wilde Gerüchte, dass die beiden seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Bear (1) eine heftige Krise haben sollen. Die "Fight for this Love"-Interpretin hat sich kürzlich mit Schauspieler Tom Hardy (40) fotografieren lassen – angeblich, um ihren Liebsten eifersüchtig zu machen. Jetzt zeigt sich auch der junge Vater mit einer anderen Frau an seiner Seite!

Ist das etwa die Retourkutsche für den Schnappschuss seiner Freundin? Auf seinem Instagram-Account postet Liam nun ein Foto mit Musikerin Katy Perry (33) und schreibt dazu: "Viel Glück heute Abend." Die beiden Künstler haben sich auf einem Festival in Japan getroffen. Und auch wenn der Schnappschuss alles andere als verdächtig ist, sind die Follower des Ex-One Direction-Stars ganz aus dem Häuschen und prophezeien, dass das richtig Ärger geben wird. "Ich glaube, da wird jemand eifersüchtig sein", kommentiert ein User das Pic. Ob sich Cheryl bei diesem Anblick Sorgen macht?

Liam hatte die schöne Britin erst kürzlich ziemlich wütend gemacht, als er in einer Talkshow offen über ihre heiß diskutierten Beziehungsprobleme sprach. Das ginge schließlich niemanden etwas an und es habe sie sehr geärgert, dass er Details ihres Privatlebens in der Öffentlichkeit breitgetreten hat.

John Phillips/Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den BRITs 2018

Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Liam Payne, Sänger

WENN / John Rainford Cheryl Cole beim Game for Grenfell 2017

