Gibt es etwa wieder einen neuen Mann in ihrem Leben? Seit knapp einem Jahr ist Demi Lovato (25) Single: Im Mai 2017 zerbrach die Beziehung der Sängerin zu dem Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Guilherme Vasconcelo. Seitdem wurden ihr zwar schon etliche Affären zu begehrten Promimännern wie Charlie Hunnam (37) oder Neymar (26) nachgesagt, doch als fester Partner schaffte es niemand in ihr Herz. Ein Verehrer der Musikerin legt sich aktuell aber mächtig ins Zeug!

Demi gibt auf ihrer großen USA-Tour im Moment für ihre Fans Vollgas. Am Mittwoch stürmte sie in Nashville, Tennessee die Bühne. Nach einer heißen Performance wartete dort eine ganz besondere Überraschung auf die 25-Jährige in ihrer Garderobe: Jemand hatte ihr 100 weiße Rosen geschenkt. Mit einem Herzaugen-Emoji machte die US-Amerikanerin in ihrer Instagram-Story deutlich, wie überwältigt sie von dieser romantischen Geste war. Wer derzeit so eifrig um ihre Gunst kämpft, wollte Demi jedoch nicht verraten.

Erst vor Kurzem erklärte Demi in ihrer Doku "Demi Lovato: Simply Complicated", dass sie sowohl auf Männer als auch auf Frauen steht. "Ich glaube, Liebe ist Liebe – sie ist nicht abhängig vom Geschlecht", erläuterte sie ihren Standpunkt. Demnach könnten die Blumen also auch durchaus von einer weiblichen Verehrerin stammen.

