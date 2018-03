Angelina, bist du es? Das ehemalige Geordie Shore-Sternchen Charlotte Crosby (27) sorgte diese Woche einmal mehr für Aufmerksamkeit – aber nicht, weil sich das Reality-Girl mal wieder nackt im Netz präsentierte oder auf einem Event ihren Büstenhalter vergaß! Beim Feiern in der britischen Metropole London wählte die Brünette einen Look, der sie gut und gerne als Doppelgängerin einer ganz bestimmten Hollywood-Diva durchgehen ließ: Charlotte sah Angelina Jolie (42) in jungen Jahren zum Verwechseln ähnlich!

Eigentlich wollte die schöne Britin doch nur einen entspannten Abend mit ihren "Geordie Shore"-Mädels Sophie Kasaei und Chloe Ferry verbringen. Doch vor der Szene-Bar Lucky Voice Soho in der UK-Hauptstadt wurde Charlotte von Paparazzi überrascht. Auf einigen Schnappschüssen hätte man den TV-Star doch glatt mit der "Maleficent"-Darstellerin Angelina Jolie verwechseln können! Charlotte hatte sich für ein Styling entschieden, das glatt als der Oscar-Look der Jolie aus dem Jahr 2000 durchging! Wie schon die erfolgreiche Schauspielerin vor rund 18 Jahren hüllte sich das It-Girl in ein hochgeschlossenes schwarzes Kleid und ließ ihre Haare dazu offen über ihre Schultern fallen. Ob diese Ähnlichkeit wohl beabsichtigt war?

Karrieretechnisch hat es Charlotte aber noch nicht ganz so weit wie ihr US-Twin geschafft. Fünf Jahre war die 27-Jährige in der britischen Trash-Show "Geordie Shore" zu sehen gewesen. Danach folgten kleinere TV-Auftritte in Reality-Sendungen wie Celebrity Big Brother oder "Just Tattoo of Us".

PALACE LEE/splash Charlotte Crosby in London

David McNew / Getty Images Angelina Jolie mit ihrem Bruder James Haven bei den Oscars 2000

PALACE LEE/splash Charlotte Crosby, "Geordie Shore"-Star

