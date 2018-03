Er ist voller Frühlingsgefühle! Nach sieben Jahren Beziehung hatten sich die Let's Dance-Stars Kathrin Menzinger (29) und Vadim Garbuzov (30) getrennt. Doch auch nach ihrem Liebesaus sind die beiden weiterhin ein Dream-Team auf der Tanzfläche und nehmen gemeinsam an Wettkämpfen teil. Zwischen Vadim und Kathrin läuft aber nichts mehr, denn der 30-Jährige ist frisch verliebt. Im Promiflash-Interview in der Tanzschule Strobl in Wien schwärmte der gebürtige Ukrainier von seiner Nicky: "Ich habe eine Freundin seit Kurzem und ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr darüber." Nicky und er kennen sich schon länger. Die Turteltauben sind aber erst seit zwei Monaten ein Paar.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de