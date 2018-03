In wenigen Tagen ist es so weit! Seit der großen Verkündung von Prinz William (35) und Herzogin Kates (36) dritter Kinderüberraschung können sich die britischen Wettbüros mal wieder über einem riesengroßen Kundenansturm freuen: Wie bei den ersten beiden Schwangerschaften der Bald-Mama beschäftigt das Volk Großbritanniens auch dieses Mal die Frage nach dem Babynamen. Und bei den Promiflash-Lesern steht DIESER Name ganz oben auf der Liste!

7.228 User (26.03.2018, 15:58 Uhr) beteiligten sich an der Umfrage. Von den sieben Babynamen, die den britischen Buchmachern zufolge ganz weit vorne liegen, konnte einer stolze 1.974 Stimmen (27,3 Prozent) für sich verbuchen: Victoria. Mit 1.945 Votes (26,9 Prozent) folgte Alice. Auf Platz drei des Siegertreppchens kletterte Mary, und zwar mit 1.423 Klicks (19,7 Prozent). Damit schafften es drei von vier veröffentlichten Mädchennamen in die Top drei – die Leser scheinen bei dem königlichen Nachzügler ganz offensichtlich mit einer kleinen Prinzessin zu rechnen.

Denn erst an vierter Stelle reihte sich mit 1.103 Stimmen (15,3 Prozent) der charmante James ein, danach kam Arthur mit 475 und Albert mit 158 Votes (2,2 Prozent). Nach den drei Namen für männlichen Nachwuchs folgte die große Überraschung: Elizabeth, der Name von Williams Oma Queen Elizabeth II., konnte gerade einmal 150 Stimmen (2,1 Prozent) ergattern und landete damit auf dem letzten Platz. Na, wenn das die Königin hört!

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz George

Chris Jackson/Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit Prinz George und Prinzessin Charlotte

Splash News / Zak Hussein Queen Elizabeth II. in London

