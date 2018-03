Sie ist auf dem Weg an die Chart-Spitze! Nachdem Madison Beers (19) erste Single "Dead" ein voller Erfolg war, veröffentlichte sie am 2. Februar ihre erste EP "As She Pleases". Mit der CD und der nun folgenden Tour erfüllt sich für das Gesangstalent ein echter Traum – denn den Beginn seiner Karriere hat es einem riesigen Zufall zu verdanken. Kein Geringerer als Justin Bieber (24) teilte nämlich ein Video der damals 13-Jährigen auf Twitter. Vor ihrem Berlin-Konzert verriet die Interpretin im Promiflash-Interview, wovon die Stücke auf der Debüt-Platte handeln: "Sie repräsentieren, wer ich bin. Ich möchte, dass die Leute sich das anhören und ein Gefühl dafür bekommen, wer ich bin.”



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de