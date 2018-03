Gibt es für seine kleine Familie noch eine Chance? Robert (31) ist das schwarze Schaf der Kardashian-Jenner-Familie. Er steht nicht gern im Rampenlicht, hat mit Depressionen und seinem Übergewicht zu kämpfen und ist seit geraumer Zeit Single. Seine letzte Beziehung mit Blac Chyna (29) bescherte ihm zwar sein süßes Töchterchen Dream Renee (1) – unter der aufreibenden Trennung von der Kurven-Queen leidet Rob aber bis heute. Trotzdem wünscht er sich seine Ex angeblich zurück.

Bekannte des Sockendesigners sollen die Informationen an die US-InTouch weitergegeben haben: "Er ist auf einer Mission, Blac Chyna zurückzugewinnen. Er ist der Meinung, dass er ihr beweisen kann, dass er jetzt ein neuer Mann ist." Der 31-Jährige soll sehr auf eine Reunion hoffen, obwohl so viel zwischen ihm und dem Model vorgefallen ist. Die Zwei hatten sich Social-Media-Fights geliefert, gingen vor Gericht gegeneinander vor und stritten sogar um das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter.

Aber nicht nur ihre problematische Vergangenheit könnte Robert einen Strich durch die Rechnung machen. Blac Chyna hat einen neuen Freund – den 18-jährigen Rapper YBN Almighty Jay. Mit dem zeigte sich die Zweifach-Mama zuletzt schwer verliebt in der Öffentlichkeit.

Twitter / Robert Kardashian Robert Kardashian und seine Tochter Dream

Snapchat / blacchynala Robert Kardashian (Mitte), Blac Chyna und ihre Tochter Dream Renee

T.Maidana / Splash News Blac Chyna und YBN Almighty Jay in Los Angeles

