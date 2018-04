Für Schlagersänger Julian David (28) gibt es keinen Zweifel: In diesem Jahr wird Deutschland nicht auf den letzten Plätzen beim Eurovision Song Contest landen! Singer-Songwriter Michael Schulte (27) wird das ESC-Ruder wieder rumreißen – allerdings gibt es einen Haken, den man nicht unterschätzen sollte. "Da gewinnt nicht der beste Song oder die beste Performance, sondern da ist’s leider immer ein bisschen: Wo steht man in welchem Land gerade auf der Beliebtheits-Skala?", erklärt das Ex-Voxxclub-Mitglied im Promiflash-Interview.



