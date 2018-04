Nanu, was geht denn bei diesen beiden Kuschelmäusen? Eigentlich galt es so gut wie sicher, dass bei Paris Jackson (19) und Topmodel Cara Delevingne (25) deutlich mehr als nur Freundschaft läuft. Erst kürzlich erwischten Paparazzi die zwei knutschend und turtelnd in Hollywoods Straßen. Jetzt entdeckte man Paris erneut dort um die Häuser ziehen – allerdings nicht mit ihrer Vielleicht-Flamme. Neue Aufnahmen zeigen die Tochter von Michael Jackson (✝50) innig mit einem Mann!

Fotografen verfolgten Paris und einen geheimnisvollen, blonden Begleiter nach dem Verlassen der angesagten Rainbow Bar in West Hollywood. Auf den Pics sieht man das Duo mit einem weiteren Mann zuerst entspannt nebeneinander umherschlendern. Doch anschließend suchten die beiden deutlich mehr Körperkontakt zueinander: An eine Hauswand gelehnt lagen sich die beiden innig in den Armen, der mysteriöse Unbekannte lächelte zufrieden.

Ob sich Cara bei diesen Aufnahmen Sorgen machen muss? Abwegig wäre die Liebe zu einem Mann nicht! Vor gut einem Jahr trennte sich Paris von Boyfriend Michael Snoddy. Im November wurde die Schönheit dann bei einer Turtelei mit einem unbekannten männlichen Hottie während eines Pferderennens abgelichtet.

Frazer Harrison / Getty Images Paris Jackson bei den VMAs 2017

Mr. Canon / Splash News Paris Jackson und ihre Begleitung in West Hollywood

Mr. Canon / Splash News Paris Jackson und ihre unbekannte Begleitung in West Hollywood

