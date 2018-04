Das Duell geht in die nächste Runde! Während seiner Teilnahme bei DSDS 2011 hatte Pietro Lombardi (25) einen bestimmten Ruf weg: Einige Zuschauer hatten ihn als Tollpatsch, andere sogar als dumm bezeichnet. Auch fehlende Kenntnisse bei einem Wissenstest ließen den Hauptschulabbrecher in keinem guten Licht dastehen. Mit mehr oder weniger versteckten Aussagen disste zuletzt auch Klaas Heufer-Umlauf (34) Pietro wegen seiner angeblich mangelnden Intelligenz!

In "Die beste Show der Welt" präsentierte Klaas das Konzept "Pietro Lombardi – Das Musical". In zahlreichen Songs erzählte er das Leben des 25-Jährigen und die Textzeilen hatten es in sich. "Ich werde weder Anwalt noch Arzt. Ich bin zwar nicht intellektuell, aber auch nicht ganz dämlich" oder "Ich kenne mich nicht aus in Physik, aber dafür mit Style und Steinlegerei", witzelte der 34-Jährige in seiner Rolle. Zur Erinnerung: Pietro hatte früher als Swarovski-Steinleger in der Werkstatt eines Schmuckgeschäfts gejobbt.

Diese Lyrics sollten nicht der einzige Diss sein. In einer anderen Szene saß Musical-Pietro mit Nochehefrau Sarah (25) an einem Tisch, gespielt von Jeannine Michaelsen (36), und hatte ein Magazin in der Hand. "Ich lese nicht. Ich schaue mir nur die Bilder an", antwortete er auf eine genervte Frage seiner Partnerin.

Becher/WENN.com Klaas Heufer-Umlauf zu Gast in der Talkshow von Markus Lanz

Andreas Rentz/Getty Images Klaas Heufer-Umlauf bei der 1Live Krone in Bochum

Cinamon Red / WENN.com Pietro Lombardi, "Señorita"-Interpret

