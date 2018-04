Sie möchte möglichst schnell ihr großes Busenwunder erleben! Bereits in der Kuppelshow Love Island hüpfte Annika Zschuppe vorzugsweise im Bikini durch die Gegend. In den vergangenen Monaten befreite sich das aufstrebende Curvy-Model nun nicht nur von überflüssigen Klamotten, sondern auch von jeglichem Kilo-Druck. Ihre Oberweite wurde davon aber leider nicht üppiger! Jetzt ist die hübsche TV-Bekanntheit wild entschlossen, sich ihr Dekolleté vom Doc auffüllen zu lassen. Ein ganz persönliches Boobie-Vorbild hat Annika auch schon gefunden!

Promiflash begleitete die entschlossene OP-Enthusiastin ins MediDate Aesthetic Center Berlin und hakte nach. "Wenn ich mir die Promibusen anschaue, die da so rumwackeln, dann finde ich den von Sarah Nowak (26) eigentlich sehr gut", plauderte die Strahlefrau ganz locker aus dem Body-Nähkästchen. Die aktuellen Urlaubsfotos der mittlerweile unter dem Nachnamen Harrison bekannten Bloggerin haben Annika in ihrem Traum vom Super-Busen sicher noch zusätzlich bestärkt.

Immerhin wünscht sich die ehemalige Inselbewohnerin bereits seit zwölf Jahren vollere Kurven: "Ich habe den Wunsch nach einer Brustvergrößerung, schon seit ich 16 Jahre alt bin", gestand die 28-Jährige. "Da war ich immer unzufrieden. Mittlerweile fühle ich mich in meinem Körper zwar wohler, aber ich finde, es passt noch nicht so richtig." Ein C- bis D-Körbchen, so hofft sie, soll ihrem Körper nun endlich den letzten Schliff verpassen.

RTL II "Love Island"-Kandidatin Annika

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison in Dubai

Veronika Goll / Focuxing Model Annika Zschuppe, fotografiert von Focuxing / Instagram

