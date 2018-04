Die Osterfeiertage sind bekanntlich zum Relaxen und zum Schlemmen da. Vielerorts werden Eier bunt bemalt, Nester versteckt und Ostergrüße verteilt. Letztere gibt es auch von der hochschwangeren Eva Longoria (43). Die ließ es sich nämlich nicht entgehen, ihren Fans eine kleine Feiertagsfreude zu bereiten. Der Ex-Desperate Housewives-Star verzauberte mit einem Schnappschuss, der seinen XXL-Bauch neben einem Osterei gekonnt in Szene setzt.

Auf Instagram teilte die hübsche Brünette ein Pic, auf dem sie im hautengen schwarzen Kleid liebevoll ihren kugelrunden Babybauch festhält. Auf dem platzierte sie ein pinkes Ei, das neben ihrem geradezu nichtig und klein wirkt. "Frohe Ostern von meinem Ei an euers", scherzte die baldige Mami. Für ihre Ostergrüße regnete es allerhand positive Kommentare. "Ich freue mich mich so für dich", lautete eine Reaktion einer Followerin, "Frohe Ostern an euch beide", eine andere. Wann Evas Küken wohl endlich schlüpfen wird? Lange kann es in Anbetracht der Größe ihrer Körpermitte wohl nicht mehr dauern.

Für Eva, die vor Kurzem erst ihren 43. Geburtstag feierte, ist es das erste Baby. Gemeinsam mit ihrem Ehemann José Antonio Bastón (49) kann sie den Familienzuwachs kaum erwarten. Die beiden werden Eltern eines Jungen.

Eva Longoria Eva Longoria, Schauspielerin

Xavier Collin/IPA/Splash News Eva Longoria, Schauspielerin

Gareth Cattermole/Getty Images for L'Oreal Paris José Antonio Bastón und Eva Longoria auf dem Filmfestival in Cannes

