Sie ist in absoluter Topform! Halle Berry wird im August 52 Jahre alt, ihrem Körper sieht man ihr Alter aber nicht an. Auf ihren Social-Media-Profilen dominieren Fotos von der Schauspielerin, die sie supersportlich und durchtrainiert zeigen. Dafür gibt es einen einfachen Grund: Die "Catwoman"-Darstellerin arbeitet seit einigen Wochen mit einem Personal Trainer zusammen – und der bringt Halle in Sachen Fitness über ihre Grenzen hinaus.

Fitness-Coach Peter Lee Thomas sportelt fünf Tage die Woche mit der zweifachen Mutter, wie Daily Mail erfahren hat. Zu ihrem Programm würden Box- und Kickbox-Übungen gehören. Auch mit Muay Thai sollen sich die beiden auspowern. "Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der härter arbeitet und härter trainiert und einfach so belastbar ist. Sie wird schneller, stärker und athletischer", lobte der muskulöse Blondschopf seine Klientin im Interview.

Halle ist fitter denn je und fordert auf ihrem Instagram-Account auch ihre User auf, mehr Sport zu treiben. Sie kenne viele, die gesünder und sportlicher leben wollen würden. "Leider haben sie nach nur wenigen Wochen oder ein paar Monaten wieder aufgehört. Sie fühlten sich demotiviert, weil sie die Übungen nicht schnell genug ausüben konnten oder weil sie nicht schnell genug Resultate gesehen haben", bemängelte die Amerikanerin. Mit ihren knackigen Body-Postings wolle die Oscar-Gewinnerin ihre Follower dazu ermutigen, nicht aufzugeben.

Instagram / halleberry Halle Berry, Schauspielerin

RB / Bauergriffin.com / Splash News Halle Berry

AdMedia / Splash News Halle Berry bei einer Filmpremiere in Toronto

