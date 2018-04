Er mutiert zur Stilikone einer ganzen Generation! Jaden Smith (19) hat einen ganz eigenen Verstand von Mode. Bei dem Sänger steht eines an der Tagesordnung: Es muss besonders sein! Ob mit farbenfrohen Schlabberhosen auf dem Red Carpet oder mit extrem ausgefallenen Mantelkreationen bei Events – der Rapper traut sich was! Zudem hat der Sohn von Will Smith (49) auch kein Problem damit, sich genderfluid zu kleiden – und mit dieser Look-Wahl will der Schauspiel-Sprössling jetzt auch eine neue Ära einläuten!

"Wenn ich ein Kleid tragen will, mach ich das und dann wird es neue Wellen schlagen", postete Jaden auf seinem Twitter-Profil. Mit diesem klaren Statement und dem Hashtag #Ikone macht der 19-Jährige mal wieder klar: Der Frisurenliebhaber ist der festen Überzeugung, dass er einen heftigen Einfluss auf die Fashionwelt hat. Doch bei seinen Followern sind die Meinungen darüber gespalten. Die Kommentare unter dem Post variieren von "Ich unterstütze dich da total" bis "Du bist keine Ikone, du kannst das Kleid alleine tragen!"

Doch Jaden werden auch negative Stimmen über seinen Modesinn nicht treffen. Dafür ist der "Karate Kid"-Darsteller viel zu überzeugt von seinem Stil, wie sein Papa Will BBC Radio 1Xtra erzählt hat: "Jaden ist zu 100 Prozent furchtlos. Er ist völlig bereit, für seine eigenen künstlerischen Entscheidungen zu leben und zu sterben und er kümmert sich nicht darum, was die Leute denken!"

Jason Kempin/ Getty Images Jaden Smith, Sänger

Mr. Photoman / Splash News Jaden Smith in West Hollywood, Dezember 2016

Jeff Kravitz / Getty Images Will Smith und Jaden Smith

