Ungewohnter Anblick! KJ Apa (20) erlangte durch die Netflix-Serie Riverdale internationale Bekanntheit. Als rothaariger High-School-Hottie Archie steht er im Mittelpunkt des mysteriösen Teenager-Dramas. Durch den Erfolg stieg seine Followeranzahl sogar auf 6,2 Millionen an und machte ihn zum erfolgreichsten Instagrammer Neuseelands. Unmittelbar nachdem die Dreharbeiten der zweiten Staffel abgeschlossen waren, verabschiedete sich KJ Apa aber jetzt von seinem scheinbar überaus beliebten Rollen-Look. Der Schauspieler überraschte mit schwarzer Haarpracht!

Man erkennt ihn kaum wieder: In seiner Instagram-Story postete der Star direkt zwei Selfies von der kompletten Typveränderung! Sichtlich zufrieden grinste der neu-brünette Frauenschwarm in die Kamera und betitelte das Pic mit "Wir sind zurück, Leutchen!" Es ist wohl kein Wunder, dass einige der Fans bei dem neuen Look ein wenig irritiert sind. Der Großteil der Followergemeinde lernte KJ Apa schließlich direkt als Rotschopf kennen. Was viele vermutlich nicht wussten: Braun ist tatsächlich die Naturhaarfarbe des 20-Jährigen!

Dem Musiker selbst scheint der Archie-Style wohl selbst einfach nicht ganz so umzuhauen wie seine Supporter. Keneti James Fitzgerald Apa, wie der Shooting-Star mit richtigem Namen heißt, kehrte bereits nach dem Ende der ersten Staffel kurzzeitig zur Naturhaarfarbe zurück.

Instagram / kjapa KJ Apa, bekannt aus "Riverdale"

Adriana M. Barraza/WENN KJ Apa bei den American Music Awards

Rich Fury/ Getty Images Casey Cott, Lili Reinhart, KJ Apa, Cole Sprouse und Camila Mendes

