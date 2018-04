Ihre Liebe könnte aus einem Bilderbuch stammen! Die Lovestory von Channing Tatum (37) und seiner Jenna (37) begann vor zwölf Jahren am Set des Tanzfilmes Step Up. Seitdem waren die Schauspieler unzertrennlich und turtelten sich über die Red Carpets dieser Welt. 2009 folgte der nächste Schritt in der Beziehung des ehemaligen Paares: Der Hollywood-Schnuckel führte seine Jenna vor den Traualtar. Nur vier Jahre später krönten die beiden ihre Partnerschaft mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Everly (4). Nun ist allerdings alles aus und vorbei. Ihrer Tochter zuliebe will das Noch-Ehepaar aber eine Familie bleiben.



