Es sind die überraschenden Schocknachrichten des Tages aus Hollywood: Nach knapp acht Jahren als Traum-Ehepaar der Filmfabrik haben sich Channing Tatum (37) und Jenna Dewan (37) getrennt. In einem emotionalen Statement gaben die Eltern der kleinen Everly (4) am Montagabend ihr Liebes-Aus bekannt. Nach der Verkündung ihrer traurigen Entscheidung kamen nun erste Details ans Licht: Ist DIESER Faktor der wahre Grund für die getrennten Wege der beiden?

War die räumliche Kluft zwischen den einstigen Step Up-Lovern am Ende doch zu groß? Wie ein Bekannter der beiden Schauspieler jetzt gegenüber dem US-Magazin Page Six erklärte, sei die immer häufiger vorkommende Entfernung zwischen dem Hottie und der schönen Tänzerin der Auslöser für ihren Schlussstrich gewesen. "Sie mussten wegen ihrer Arbeit immer mehr Zeit getrennt verbringen. Channing hat nonstop gearbeitet, weil alleine 2018 vier Filme mit ihm anlaufen, und Jenna dreht für ihren Streifen 'Berlin I Love You'. Es ist hart, als Ehepaar so oft voneinander getrennt zu sein, besonders, wenn man ein Kind hat!", offenbarte der Insider.

Für ihr Töchterchen hätten die beiden Hollywood-Stars jedoch noch versucht, ihre Ehe zu retten: "Jenna und Channing lieben ihre Tochter über alles und haben hart daran gearbeitet, ihre Familie trotz aller Probleme zusammenzuhalten!", wollte die Quelle wissen. Denkt ihr auch, dass die häufige Entfernung der Trennungsgrund war? Stimmt in der Umfrage darüber ab.

