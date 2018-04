Er ist nicht nur ein Super-Kicker, sondern auch ein Super-Daddy! Weltmeister Lukas Podolski (32) wird 2008 zum ersten Mal Vater, sein Sohn Louis will irgendwann in die Fußstapfen von Papa treten, ist ein echtes Fußball-Talent. Im Juni 2016 wird dann Poldis Tochter Maya geboren – und die ist offenbar sein ganzer Stolz. Der Kicker postete jetzt niedliche Bilder seiner Prinzessin und sendet seinem Mädchen eine niedliche Liebeserklärung!

Familie Podolski ist aktuell in Tokio unterwegs, selbst Lukas' Eltern sind nach Japan gereist, um ein bisschen Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Der Fußballer lebt seit dem Sommer 2017 in der Millionenstadt Kōbe, spielt beim Verein Vissel Kōbe. Dort genießt er seine Freizeit besonders mit seinen Kids. Auf Instagram gab der Kölsche Jung jetzt besonders süße Bilder von Töchterchen Maya preis – die wird bald schon zwei Jahre alt. Mit niedlichen Locken bestaunt sie einen Tempel, Papa Lukas hält seine Prinzessin dabei fest auf dem Arm. In seiner Instagram-Story schreibt er zu anderen Schnappschüssen der Kleinen "One Love".

Sieht so aus, als würde sich Lukas mit seiner Frau und den beiden Kindern in Asien ziemlich wohlfühlen. Bei dem Anblick der süßen Familienfotos kann man das zumindest vermuten.

Instagram / poldi_official Maya Podolski, die Tochter von Fußballer Lukas Podolski

Collage: Instagram/"poldi_official" Lukas Podolski mit seiner Frau Monika und ihren Kindern Louis und Maya, Japan 2017

Facebook / Lukas Podolski Lukas Podolski mit Tochter Maya

