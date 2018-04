Nicht mit Toni Loba (18)! Das Nachwuchs-Model ist Kandidatin in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel und gehört dort zu den absoluten Top-Favoritinnen. Doch ihre plötzliche Präsenz in der Öffentlichkeit bietet auch einiges an Angriffsfläche – und das bekommt die junge Laufsteg-Schönheit jetzt zu spüren: Toni hat im Netz mit Mager-Kritik zu kämpfen, lässt die aber keinesfalls auf sich sitzen!

Auf Instagram teilte die Stuttgarterin einen besonders gemeinen Hater-Kommentar. "Schon toll, zu sehen, wenn Jugendliche denken, sie sind hübsch, wenn sie unnatürlich aussehen und magersüchtig sind", ließ sie ein Follower wissen. Die Beauty aus Team Michael (51) nahm die Kritik jedoch locker und erwiderte darauf: "Also, ich bin nicht magersüchtig. Und ich denke nicht, dass ich hübsch bin, ich weiß, dass ich es bin, weil Gott mich so geschaffen hat."

Mit ihrem Selbstbewusstsein versucht Toni, auch ihre Follower anzustecken. Vor wenigen Tagen rief sie auf ihrem Account zu einer Challenge auf. Ihre Fans sollten ihr unter dem Hashtag "#mutzurhässlichkeit" Fotos von sich mit lustigen Grimassen zukommen lassen – eine Aktion, die sowohl bei Toni als auch bei ihrer Community für gute Laune sorgte. "Vergesst nicht, was dieser Hashtag bedeutet, nämlich Mut zur Hässlichkeit, weil wir alle schön sind, weil Schönheit von innen kommt."

Theo Wargo / Getty Images Toni Loba, Heidi Klum und Klaudia Giez bei der amfAR-Gala

Instagram / toni.topmodel.2018 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Toni

Instagram / toni.topmodel.2018 Toni und Sally am GNTM-Set

