Drei Generationen vereint! Barbara Becker (51) führt ein Leben in der Öffentlichkeit. Kaum ein Detail ihres Lebens – auch das ihrer Familienmitglieder – bleibt privat. Nur ein Mitglied hat sie bis jetzt erfolgreich vor den Medien verstecken können. Die wohl wichtigste Frau in ihrem Leben: Ihre Mutter. Jetzt postete sie ein schönes Foto von ihrem ältesten Sohnes Noah (24) und ihrer Mama.

Auf Instagram bekamen ihre Follower diesen raren Schnappschuss zu sehen. Ursula heißt die Dame und lebt, laut der Welt, seit 2008 in Berlin; davor habe sie viele Jahre in Ägypten verbracht. Auf dem Foto stecken drei Generationen ihre Köpfe eng zusammen: Mutter Ursula wird von Tochter Barbara und Enkel Noah eingerahmt – und die fast 70 Jahre alte sympathische Lady strahlt bis über beide Ohren in die Kamera.

Die Insta-Gemeinde ist begeistert und schon großer Fan von Babsis Mum: "Hinreißend ihr drei und Mamas Ausstrahlung ist umwerfend", kommentierte ein User. Eine andere Followerin gab sogar einen Hinweis auf den früheren Beruf der Dame: "Die Klassenlehrerin meiner Schwester, hat sich kaum verändert in den letzten 20 Jahren." Sogar Boris Beckers (50) Frau Lilly (41) outet sich als Ursula-Anhänger: „Ich liebe deine Mama, sie ist die süßeste Person überhaupt“, schrieb sie unter das Bild.

Noah Becker

Instagram / barbarab3cker Barbara Becker mit ihren Söhnen Elias und Noah

Patrice Lapoirie / AFP / Getty Images Barbara und Boris Becker 2000 in Monte Carlo

Instagram / barbarab3cker Barbara Becker, Elias Becker und Boris Becker

