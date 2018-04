Trotz der harten Tanzlektionen nimmt sie sich Zeit für ihre Familie! Charlotte Würdig (39) schwebt aktuell mit Profitänzer Valentin Lusin (31) über das Parkett von Let's Dance. Neben den Live-Auftritten erfordert das RTL-Format auch viele schweißtreibende Trainingseinheiten. Für den Geburtstag ihres Sohnes gönnt sich die Zweifach-Mama offensichtlich eine kurze Auszeit und findet auf ihrem Social-Media-Account liebevolle Worte, um ihrem Nachwuchs zu gratulieren!

Am 4. April ist ihr Liebling zwei Jahre alt geworden. Nur einen Tag später nutzt Charlotte die Gelegenheit, den Jubeltag ihres Sprösslings Revue passieren zu lassen: "Zwei Jahre ist es jetzt her, mein kleiner Schatz, dass du das Licht der Welt erblickt hast und so unser Leben noch wertvoller hast werden lassen", schreibt Charlotte auf ihrem Facebook-Profil. Der kleine Mann sei eine ihrer größten Lieben im Leben und sie wolle ihr Bestes geben und ihm das nötige Vertrauen und massenhaft Liebe mitgeben. "Meine Gedanken zu deinem gestrigen Geburtstag", lautet der Abschluss des zuckersüßen Beitrags.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Sido (37) hat die Moderatorin noch einen älteren Sohn, der 2013 geboren worden ist. Mit ihren drei Männern scheint die 39-Jährige mehr als glücklich zu sein und plant aktuell keinen weiteren Nachwuchs. "Wir haben zwei gesunde Jungs und sind sehr dankbar dafür. Ich bin dankbar, was ich jetzt habe, was ich erleben darf und ein kleines Mädchen würde dies jetzt nicht komplettieren", verriet sie im Interview mit Gala.

